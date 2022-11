Images impressionnantes au Pérou: la police détruit une piste d'atterrissage utilisée par les narcotrafiquants

La police péruvienne des stupéfiants détruit une piste d'atterrissage illégale à Huanuco, dans le centre du Pérou. Au total, 64 pistes d'atterrissage illégales utilisées par les narcotrafiquants en Amazonie péruvienne seront démolies entre janvier et novembre 2022.

Les pistes d'atterrissage étaient situées dans la vaste vallée de culture de la coca des rivières Apurimac, Ene et Mantaro (VRAEM), qui couvre quatre départements et où opèrent des trafiquants de drogue et des groupes de la guérilla du "Sendero Luminoso", qui leur fournissent une protection en échange de paiements, selon le ministère.

Le Pérou est l'un des plus grands producteurs de cocaïne au monde, avec quelque 400 tonnes par an, selon les chiffres officiels. Il est également, avec la Bolivie, l'un des plus grands producteurs de feuilles de coca, la matière première de la cocaïne, après la Colombie.