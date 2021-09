Le volcan entré en éruption sur l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel touristique des Canaries, continuait lundi matin de cracher sa lave qui a détruit, selon les autorités, de "nombreuses" maisons en descendant lentement vers la mer.

Cinq mille personnes au total ont dû quitter leur domicile depuis le début de l'éruption dimanche du Cumbre Vieja, ont indiqué les autorités. Le gouvernement régional des Canaries a précisé sur Twitter ne pas prévoir à ce stade de nouvelles évacuations, les coulées de lave se dirigeant "vers la mer". L'éruption, la première sur l'île de La Palma depuis 50 ans, a d'ores et déjà provoqué d'importants dégâts. "Il y a de nombreuses habitations détruites", a assuré à l'AFP une porte-parole du gouvernement régional, en ajoutant que le décompte exact était "encore en cours".



Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient d'impressionnantes coulées de lave en train de brûler des arbres, recouvrant totalement des routes et s'engouffrant dans des maisons à travers des fenêtres restées ouvertes.







Selon l'Institut volcanologique des Canaries, ces coulées avancent à une vitesse moyenne de 700 mètres par heure à près de 1.000°C.



Interrogé par la télévision publique (TVE), le maire de El Paso, l'un des quatre villages évacués préventivement par les autorités, a assuré qu'"une vingtaine de maisons au moins" avaient été "totalement détruites" dans sa commune. Un autre bilan faisait état d'une centaines d'habitations.



"La lave n'a absolument rien laissé sur son passage", a témoigné Sergio Rodriguez, soulignant que les habitants étaient "dans l'incertitude". Ils ne "rentreront pas chez eux avant un bon moment, très certainement", a-t-il prédit.



"Vous avez 3 minutes" pour évacuer



Angie Chaux, âgée de 27 ans et qui vit à quelques kilomètres du volcan dans la commune de Los Llanos de Aridane, a indiqué à l'AFP avoir eu "trois minutes" pour évacuer à 04H30 du matin avec son mari et son enfant de trois ans.



"Nous n'étions pas à la maison" au moment de l'éruption mais "nous avons voulu revenir et la route était fermée. La police nous a laissé passer mais nous a dit 'vous avez 3 minutes'" pour évacuer "avec le sac à dos d'urgence" que les autorités avaient demandé aux habitants de préparer, a-t-elle raconté.



"Je suis stressée car nous ne savons pas ce qui va se passer", a encore dit Angie, en précisant que la lave était passée à 700 mètres de sa maison.



"Plusieurs semaines"



Le volcan Cumbre Vieja, situé au centre de l'île de La Palma, se trouvait sous haute surveillance depuis une semaine en raison d'un énorme regain d'activité sismique. Il est entré en éruption dimanche peu après 15H00 locales (14H00 GMT).



D'après le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres, il contiendrait entre 17 et 20 millions de mètres cubes de lave. Pour cette raison, l'éruption "va se poursuivre", a-t-il prévenu dans une vidéo mise en ligne sur Twitter.



"D'après le comité technique, tout semble indiquer qu'il ne va pas y avoir de nouveaux points d'éruption", a ajouté l'élu, en assurant que "la sécurité" des habitants était "garantie".



Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui devait aller à New York pour l'assemblée générale des Nations Unies, a décidé de se rendre immédiatement dans l'île où il est arrivé dimanche soir pour suivre l'évolution de la situation et des opérations.



Il doit visiter lundi matin un centre d'accueil des personnes évacuées.



D'après le coordinateur scientifique de l'Institut volcanologique des îles Canaries, Nemesio Perez, l'activité du volcan Cumbre Vieja pourrait durer "plusieurs semaines voire quelques mois", en raison de la présence d'une seconde poche de magma située à 20 ou 30 kilomètres de profondeur.



La dernière éruption sur l'île de La Palma avait eu lieu il y a 50 ans, en 1971. Cette île, l'une des sept de l'archipel situé au large du nord-ouest de l'Afrique, compte près de 85.000 habitants. Actuellement, 135 Belges y sont en vacances. Parmi eux, 10 viennent d'être évacués de l'hôtel Sol La Palma, menacé par la lave. "Pour le reste des vacanciers, il n'est pas question pour l'instant ni d'évacuation, ni de rapatriement, explique Sarah Saucin, porte-parole de Tui, interviewée par notre journaliste Michael Menten. Nous suivons la situation de près et si elle venait à changer, nous en informerions directement ces voyageurs."



D'origine volcanique, l'archipel espagnol des Canaries a connu sa dernière éruption en 2011, sous-marine cette fois, au niveau de l'île d'El Hierro.