Images incroyables en Australie: en quelques secondes, ce paysage se retrouve plongé en enfer

Des pompiers australiens de la brigade de Dunmore, près de Sydney, ont décidé de diffuser mercredi des images incroyables d’une de leurs interventions au début de l'année. Leur objectif: sensibiliser la population au risque mortel que représentent les feux de forêts.

En l'espace de trois minutes, on peut voir un paysage plongé en enfer. La vidéo a été tournée le 4 janvier dernier par une caméra située à l’intérieur d’un camion de pompiers. Les secours ont été obligés de partir en catastrophe car l'incendie a rapidement pris de l'ampleur. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé.

"Il faut respecter les avertissements lorsqu’ils sont donnés par les services appropriés, car le feu peut frapper très fort, très vite”, ont écrit les pompiers de la brigade de Dunmore sur Facebook.

La capitale australienne Canberra en état d'urgence, ses quartiers sud menacés

L'état d'urgence a par ailleurs été déclaré ce vendredi dans le territoire de la capitale australienne Canberra (ACT) alors qu'un feu de brousse hors de contrôle brûle aux portes de la périphérie sud de la ville.



"La combinaison de températures extrêmes, de vent et d'une végétation asséchée place les quartiers de Canberra à risque dans les prochains jours", a confirmé le ministre en chef du territoire de la capitale, Andrew Bar vendredi. Baptisé "Orroral Valley Fire", le feu en question qui se consume dans le parc national Namadgi, a déjà réduit en cendres 18.500 hectares, soit 8% du plus petit Etat d'Australie. Il menace désormais des zones urbaines au sud de la capitale. "Cet incendie peut devenir tout à fait imprévisible et devenir incontrôlable", a poursuivi M. Barr, s'exprimant devant la presse. Des centaines de pompiers sont sur le terrain pour combattre les flammes. L'état d'urgence permet de mobiliser les ressources du territoire, de coordonner les évacuations, de fermer les réseaux d'énergie et d'avoir accès à toutes les propriétés. Selon le ministre, la capitale australienne "fait désormais face à la pire menace des feux de forêt depuis les incendies dévastateurs de 2003", qui avaient brûlé 160.000 hectares, soit plus de deux tiers de la surface de la capitale, tués quatre personnes et détruit 470 maisons. L'Etat voisin de Nouvelle-Galles du sud connait encore également des conditions dangereuses alors que les températures vont dépasser les 40 degrés dans certaines régions durant le week-end.