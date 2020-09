Avec des rafales à 180km/h, le typhon Haishen balaye la Corée du Sud (PHOTOS)

La Corée du Sud était balayée lundi par les rafales du puissant typhon Haishen. Auparavant, il était passé par le sud-ouest du Japon, où l'on recensait notamment deux morts et quatre personnes disparues dans un glissement de terrain.

Lundi midi (lundi matin heure belge), le cyclone tropical affectait surtout la moitié est de la Corée du Sud, avec des rafales qui ralentissaient mais dont la force restait très élevée, avec des pointes à 180 km/h. Des centaines de vols ont dû être annulés. Il avait auparavant touché la région de Busan, deuxième ville de Corée du Sud à la pointe sud-est du pays. Des milliers de foyers étaient sans électricité. En début d'après-midi, le cyclone tropical affectait surtout la moitié est de la Corée du Sud et devait atteindre la Corée du Nord dans la nuit de lundi à mardi, selon l'agence météorologique sud-coréenne.





Des vents à plus de 200 km/h

Environ 1,8 million de personnes avaient reçu pour consigne de trouver un abri, alors qu'on redoutait que les vents à 200 km/h accompagnant la tempête ne sèment le chaos dans les habitations, dont beaucoup sont en bois. Des images de la région de Busan (sud-est), montraient des rues inondées, des arbres et des feux de signalisation arrachés. Les rues de la ville portuaire de Sokcho étaient globalement désertes, certains habitants bravant néanmoins les intempéries pour photographier le spectacle de la mer déchaînée. Le typhon poursuit sa course en mer du Japon -connue en Corée sous le nom de mer Orientale- et frappera lundi soir la Corée du Nord au niveau de Chongjin, dans la province du Hamgyong dans l'extrême nord-est.





D'importants dégâts au Japon

Plus tôt, le typhon Haishen avait fait deux morts à Kyushu, la grande île du sud-ouest du Japon, a évoqué lundi porte-parole du gouvernement nippon Yoshihide Suga, sans donner plus de détails pour le moment. Dans la région de Miyazaki, trois hommes et une femme étaient aussi portés disparus après un glissement de terrain ayant fait basculer des maisons dans un cours d'eau. Le typhon a aussi fait 20 blessés au Japon, dont deux graves, a ajouté le porte-parole du gouvernement japonais. Plus d'un demi-million de foyers étaient privés d'électricité lundi matin, selon les autorités. Les réseaux télécoms étaient perturbés.



Les autorités avaient aussi conseillé d'éviter de surcharger les centres d'évacuation en raison du coronavirus, ce qui a incité de nombreux habitants à passer la nuit dans des hôtels. Des hôtels de la région avaient ainsi affiché complet ce week-end, à l'instar de l'hôtel Polaris, dans le sud de l’île de Kyushu, du jamais vu pendant un typhon. "C'est un grand immeuble pour notre région. Donc je pense que nos clients ont choisi de venir chez nous pour se sentir en sécurité", a déclaré Takayuki Shinmura, employé à l'accueil de cet hôtel comptant 73 chambres.



La Corée du Nord affaiblie par Maysak la semaine passée

Les médias officiels nord-coréens ont multiplié les mises en garde, avec des directs des zones déjà balayées par les vents. L'un montrait notamment un journaliste conduisant sa voiture dans une zone ventée et inondée de Tongchon, dans la province de Kangwon. "Il est temps pour nous tous d'être en état d'alerte", dit-il, en faisant état de rafales à 126 kmh. La semaine dernière, Maysak a causé d'importants dégâts en Corée du Nord. Le leader Kim Jong Un a ordonné à 12.000 membres de son parti d'aider deux provinces rurales dévastées, a rapporté dimanche l'agence officielle KNCA, en affirmant que 300.000 personnes avaient répondu à l'appel. M. Kim est apparu ce week-end sur les médias d'Etat en train d'inspecter les dégâts. Il a par ailleurs ordonné le limogeage d'un haut responsable de la province de Hamgyong du Sud. Les médias officiels n'ont donné aucune précision sur le bilan du passage de la précédente tempête.