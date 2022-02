En plein été et période de sécheresse, de fortes inondations ont eu lieu en Australie du Sud, coupant les villes de l'Outback du reste du pays. Elles ont perturbé les principales chaînes d'approvisionnement, routières et ferroviaires, et laissé les communautés de l'arrière-pays isolées. L'armée a été mobilisée pour livrer de la nourriture et des biens essentiel aux populations.