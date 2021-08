Images spectaculaires à New York: la FOUDRE s'abat sur la ville (vidéo)

Un éclair a frappé le One World Trade Center ce samedi 21 août alors que la tempête tropicale Henri approchait de New York.

Ce moment a été capté par Ryan Nystrom vers 19h30 à New York, dans un quartier résidentiel de Brooklyn Heights. On y voit un éclair frapper le One World Trade Center.

Des inondations "catastrophiques" après des pluies record dans le Tennessee, un Etat du sud des Etats-Unis, ont fait au moins 21 morts et au moins vingt disparus, dont des enfants, ont indiqué des responsables locaux avertissant que ce bilan n'était encore que provisoire.



Le Tennessee a été frappé samedi par des pluies qualifiées d'"historiques" par les services météorologiques locaux, avec 38 centimètres de précipitations, ayant entraîné ces inondations mortelles.



Des autoroutes, des ponts, des routes de campagne et des centaines de maisons ont été emportées par l'eau et des pannes de courant ont affecté des milliers de personnes.