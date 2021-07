126 personnes encore portées disparues en Floride, l'immeuble va être démoli

Deux nouveaux corps ont été découverts dans les décombres de l'immeuble effondré en Floride, portant le bilan à 22 morts, avec 126 personnes manquant toujours à l'appel, ont annoncé vendredi les autorités.

"Durant les fouilles d'aujourd'hui, nous avons découvert les corps de deux personnes supplémentaires", a expliqué vendredi la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse.

Quelques heures plus tôt, elle avait annoncé la découverte de deux autres cadavres, dont celui d'une fillette de sept ans, l'enfant d'un pompier de Miami.

"Toutes les nuits (depuis l'effondrement) ont été immensément difficiles pour tout le monde (...) mais la nuit dernière a été particulière. Cela a été vraiment différent et plus difficile pour nos secouristes", a décrit la maire au lendemain d'une émouvante visite du président Joe Biden, qui a passé plusieurs heures avec des secouristes et des familles.

Le nombre de personnes manquantes est par ailleurs passé à 126, a annoncé Daniella Levine Cava, et 188 résidents de l'immeuble de Surfside au sud de la Floride ont désormais été retrouvés en sécurité par les enquêteurs.

Les recherches de survivants, de plus en plus désespérées, avaient été interrompues plusieurs heures jeudi, les autorités craignant que les pans encore debout de l'immeuble ne s'effondrent à leur tour, avant de reprendre en fin d'après-midi.

Par mesure de précaution, l'immeuble entier va être démoli, a annoncé vendredi la maire Daniella Levine Cava.

La majeure partie de l'édifice de 12 étages, baptisé Champlain Towers South, s'est écroulée le 24 juin vers 01H20 du matin (05H20 GMT) dans un nuage de poussière, l'une des plus graves catastrophes urbaines de l'histoire des Etats-Unis.

Un autre complexe résidentiel, nommé Crestview Towers, dans la ville voisine de North Miami Beach a été évacué vendredi, après qu'une inspection eut souligné des problèmes de sécurité dans la structure du bâtiment, ont rapporté des médias locaux.

L'ouragan Elsa, actuellement au-dessus de l'île de la Barbade et qui pourrait éventuellement gêner les recherches en cours à Surfside, devrait s'approcher "de la Floride entre lundi et mardi", a indiqué Robert Molleda, des services météorologiques américains.