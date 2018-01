Immigration: plus de titres de séjour... mais une hausse des expulsions en 2017

Plus de titres de séjour, notamment aux réfugiés et aux étudiants, mais aussi un tour de vis sur les expulsions d'étrangers en situation irrégulière: le tableau de l'immigration en 2017 illustre la dichotomie entre accueil et fermeté prôné par Emmanuel Macron.

La France a délivré 262.000 titres de séjour à des étrangers l'an dernier, soit une hausse de 13,7% sur un an, indique le ministère de l'Intérieur dans son rapport publié par la Direction générale des étrangers en France (DGEF) mardi, jour de la visite du chef de l'Etat à Calais.

Une hausse qui s'explique par l'augmentation de 35% des titres accordés à des réfugiés, alors que le nombre de demandeurs d'asile a pour la première fois franchi la barre des 100.000 l'an dernier en France.

Les titres accordés à des étudiants, notamment venant de Chine et du Maghreb, ont bondi de 19,6%, à 88.100 au total - ils talonnent désormais l'immigration familiale au classement des principaux motifs de séjour en France.

Les titres de séjour pour cette immigration familiale ont faiblement augmenté (+2,2% à 91.070), avec un recul de 3,8% de ceux octroyés entre autres au nom du "regroupement familial" stricto sensu (qui concerne les titres accordés aux membres de famille d'étrangers en situation régulière depuis 18 mois au moins).

L'immigration économique a pour sa part augmenté de 20,5% avec 27.690 titres. Alors que le gouvernement veut attirer un salariat plus qualifié, le "passeport talents" a généré 23.260 titres l'an dernier.

Dans le même temps, les éloignements d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 14,6%, avec un total de 14.859 retours forcés, selon le rapport publié le jour où Emmanuel Macron se déplace à Calais, ville symbole de la crise migratoire.

- "Pays de rebond" -

Le chef de l'Etat prône un équilibre entre accueil des réfugiés - qu'il veut améliorer - et fermeté envers les déboutés - qu'il souhaite reconduire davantage. Pour les associations, l'aspect coercitif l'a emporté dans le projet de loi "asile et immigration" attendu au printemps, mais la droite critique son "laxisme", alors que la France compte autour de 300.000 étrangers en situation irrégulière, selon des chiffres donnés en novembre par M. Collomb.

A côté des expulsions, le nombre des étrangers "non-admis" aux frontières est passé de 45.000 à 85.000 l'an dernier, a par ailleurs indiqué M. Collomb.

Du côté des demandeurs d'asile, la DGEF a confirmé le chiffre de 100.412 demandes enregistrées à l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) - un record. Mais, si l'on remonte à la première étape de la démarche qui débute en préfecture, on est à 121.200 demandes.

Tous n'accèdent pas en effet à l'Ofpra du fait de la "procédure Dublin" qui prévoit le transfert du demandeur vers un autre pays d'Europe s'il y est déjà enregistré. L'an dernier, "36% de la totalité de ces demandeurs d'asile" relevaient de la procédure Dublin, note le rapport.

"Nous sommes un pays de rebond. Après être allés dans un autre pays les gens viennent en France ce qui est une difficulté pour nous", a affirmé M. Collomb. Le transfert de ces "dublinés" est l'une des priorités de sa politique migratoire, même si le taux de cette procédure lourde plafonne à 10% environ.

L'an dernier, 35,8% des demandeurs ont obtenu un statut de réfugié contre 37,7% en 2016, selon les chiffres de l'Intérieur.

Les régularisations ont diminué de 1,8%, avec 30.089 titres accordés au nom de la circulaire "Valls" de 2012 sur l'admission exceptionnelle au séjour - un niveau stable ces dernières années.

La question des sans-papiers est revenue sur la table avec la volonté affirmée du gouvernement - et très critiquée côté associatif - de mener des recensements en centres d'hébergement d'urgence, où certaines familles en situation irrégulière vivent depuis des années.

Du côté des visas (essentiellement tourisme, mais aussi travail ou études...), une hausse de 11,2% (à 3,4 millions) a été enregistrée. La Chine reste le premier pays d'origine (849.000 visas) suivie de l'Algérie (414.000).

La nationalité française a été attribuée à 86.362 personnes supplémentaires l'an dernier, soit une baisse de 5,7%.