Impossible d'y entrer si vous n'y habitez pas: plongée au coeur d'une cité ultra-sécurisée aux Etats-Unis

Luxe, infrastructures, services... et surtout sécurité. Aux Etats-Unis, les résidences fermées ont la cote. Il s'agit de cités luxueuses dont l'accès est exclusivement réservé aux habitants.

Ces propriétés privées sont ultra-sécurisées. "On a deux entrées. Elles sont toutes les deux gardées 24h/24, avec deux gardes chacune. On a aussi des patrouilles de sécurité jour et nuit pour toute la résidence", indique un agent immobilier à Norman et Courtney, un couple intéressé de s'installer dans une cité.

La sécurité c'est précisément ce que cherchent les habitants des résidences fermées. "On ne veut même pas visiter de maison qui serait à l'extérieur d'une communauté telle que celle-là", a indiqué Norman.

Les Américains raffolent des ces communautés. Mais ils ne sont pas les seuls. Ces résidences fermées se multiplient un peu partout dans le monde.

