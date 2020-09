Impressionnant: cette tornade surprend des résidents d'une station balnéaire américaine (vidéo)

Une tornade s'est abattue à Myrtle Beach en Caroline du Sud aux Etats-Unis vendredi après-midi, surprenant les résidents de cette station balnéaire. Alors que des cellules orageuses sont en formation, vers 15h24, une trombe d'eau marine se forme devant un témoin interloqué par ce spectacle de la nature. Il décide de filmer la scène. Tout à coup, une véritable tornade se forme, gagne en puissance et emporte des poubelles et des chaises longues laissées sur la plage. Le National Weather Service (service national météorologique) n'a pas eu le temps d'émettre un quelconque avertissement tant la durée de cette tornade a été courte.

"C'était vraiment un événement isolé. Il a tourné rapidement, puis il a disparu", a expliqué Stephen Keebler du Service météorologique national de Wilmington, en Caroline du Nord au journal local "The Post and the Courier de Myrtle Beach". "C'était vraiment la seule menace dans la région".

Le NWS devra enquêter plus avant avant de déterminer la force de la tornade. Le porte-parole du service d'incendie de Myrtle Beach, Jon Evans, a déclaré qu'aucun dommage significatif n'avait été signalé.