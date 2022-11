Impressionnantes images d'un déraillement de train en Australie

Plus de 20 conteneurs se sont retrouvés entassés et éparpillés sur les voies ferrées, ce lundi matin après le déraillement d'un train de marchandises. Quelque 16 wagons transportant des dizaines de conteneurs ont déraillé entre Inverleigh et Gheringhap, à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Melbourne, dans l'État de Victoria, a indiqué le service d'urgence de l'État (SES). Le SES a déclaré que personne n'a été blessé dans l'accident et que la cause du déraillement fait l'objet d'une enquête. Des inondations sont survenues à Victoria lundi après de fortes pluies tombées pendant la nuit.