Incendie d'un hôtel en Chine: le bilan grimpe à 19 morts

Un incendie samedi matin dans un hôtel du nord-est de la Chine a fait au moins 19 morts et 23 blessés, selon un média d'Etat. Le sinistre s'est déclaré en pleine nuit à 04H36 (20H36 GMT vendredi) au sein d'un établissement de la ville de Harbin, capitale de la province du Heilongjiang (nord-est), a indiqué l'agence Chine nouvelle. "Un total de 400 mètres carrés ont été ravagés par les flammes, et le sinistre a entraîné la mort de 19 personnes", selon le média, qui cite les autorités. Le précédent bilan officiel faisait état de 18 morts, mais l'un des 24 blessés hospitalisés est décédé des suites de ses blessures.



La télévision étatique CCTV a montré des images de l'hôtel-spa dévasté, avec des structures métalliques désarticulées et calcinées, des bouts de plafonds pendants, des murs noircis et des baies vitrées explosées. Les blessés ont inhalé des fumées toxiques ou souffrent de brûlures, selon la même source. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du départ de feu.



Les incendies mortels sont fréquents dans le pays, où les règles de sécurité sont régulièrement négligées. Dix-huit personnes ont été tuées et cinq autres blessées en avril dans l'incendie d'un établissement de karaoké dans le sud de la Chine. En novembre, un incendie avait fait 19 morts et huit blessés dans une pension du sud de Pékin. Et en mai 2015, 38 personnes avaient trouvé la mort dans l'incendie d'une maison de retraite à Pingdingshan, dans la province du Henan (centre).