Incendie dans l'Hérault: des centaines de maisons évacuées ou protégées par les pompiers

Près de deux cents maisons ont été protégées par les pompiers et d'autres évacuées à Loupian et Bouzigues (Hérault), près de Sète, où l'incendie qui a ravagé quelque 300 hectares dimanche soir était fixé en fin de soirée, ont indiqué les sapeurs-pompiers à l'AFP.

Au total, 198 maisons ont été protégées et des dizaines d'autres évacuées, ont précisé les pompiers dimanche soir, après qu'une première source avait évoqué "plusieurs centaines" de maisons évacuées. Certains habitants ont dû quitter leur domicile, d’autres au contraire ont été confinés chez eux afin d’éviter trop de passage sur les routes et la respiration de fumées dangereuses.

Une maison a été totalement détruite, et quatre à cinq mas brûlés, a ajouté le SDIS 34, précisant que le feu n'avait fait aucune victime.

Les familles évacuées ont été accueillies à la caserne de Bouzigues et au centre socio-culturel de Loupian.

En fin de soirée dimanche, le feu étant définitivement fixé, certaines avaient déjà regagné leur domicile.

"Les températures ont baissé, le vent s’est calmé. Nous en profitons pour noyer, afin que le feu ne reparte pas demain", explique le général Éric Florès. Lundi, le thermomètre devrait atteindre 28 degrés et le vent sera de retour.

Le feu s’est déclaré vers 15h30 à Loupian, en même temps qu'à Aumes (près de Pézenas) où l'incendie, lui aussi fixé, a ravagé 100 hectares de pinède.

Les 420 pompiers mobilisés, dont 120 venus depuis l’île de France, Centre-Ouest et l’Est de la France, ont organisé leur action selon trois enjeux de protection: "L’autoroute afin de protéger les automobilistes des fumées et des largarges, les habitations de Loupian et Bouzigues qui se trouvaient sur l’axe de propagation de l’incendie, et enfin, les mas ostréicoles du bord de l’étang de Thau".

Dans l’après-midi, l’incendie avait sauté l’autoroute A9 et s’était étendu de l’autre côté du massif. L’axe autoroutier a été fermé à la circulation plusieurs heures. Quelques milliers d’automobilistes y sont restés bloqués, sommés par la gendarmerie de faire demi-tour sur la bande d’arrêt d’urgence afin de rejoindre la sortie la plus proche, et, ainsi, ne pas gêner les largages des Canadairs à proximité.

En début de soirée, l’autoroute a été rouverte, à une voie dans chaque sens, a confirmé la gendarmerie, qui indiquait que la réouverture totale était imminente.