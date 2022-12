Incendie dans un hôtel-casino au Cambodge: au moins 25 morts, les recherches continuent

Au moins 25 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un hôtel-casino au Cambodge, où une vaste opération de secours a repris vendredi, avec la crainte de retrouver de nouveaux corps sans vie sur ce site où se trouvaient plusieurs centaines de personnes au moment du drame.

"C'est une tragédie en cette période des fêtes de fin d'année", a réagi vendredi le Premier ministre cambodgien Hun Sen, depuis Kampot, dans le sud du Cambodge.

"Nous continuons ce matin de rechercher des victimes. Il pourrait y avoir plus de corps", a-t-il ajouté, en précisant que "plus de 1.000 clients et environ 500 employés" étaient au Grand Diamond City quand l'incendie s'est déclaré.

Le Grand Diamond City, un complexe de divertissement situé à Poipet, ville cambodgienne à la frontière de la Thaïlande, avait pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le bilan ne cesse de grimper depuis jeudi, avec déjà 25 corps retrouvés selon le dernier bilan indiqué à l'AFP Sek Sokhom, représentant de la province de Banteay Mean Chey.

Le bilan pourrait encore s'alourdir avec la poursuite des opérations de recherche, qui doivent passer au crible le site. Policiers et militaires cambodgiens, secouristes cambodgiens et thaïlandais... Des centaines de secouristes s'activaient dès l'aube vendredi autour de l'imposant complexe dont il ne reste que des pans de façades noircies par les flammes.

"Pas bien sécurisé"

Les recherches s'étendent désormais à certaines zones qui étaient inaccessibles la veille en raison de la fumée, a expliqué à l'AFP Jakkapong Ruengdech, un des responsables d'une équipe de secouristes thaïlandais. Des images prises au moment de l'incendie ont montré des personnes acculées sur des balcons ou au rebord des fenêtres pour échapper à des flammes de plusieurs mètres de haut.

Un secouriste thaïlandais a précisé à l'AFP que le feu s'était rapidement propagé dans l'hôtel-casino en raison de la présence de moquette. "J'avais la sensation depuis le début que cet endroit n'était pas bien sécurisé. Tout à l'intérieur était vieux", a déclaré à l'AFP Nueng, un employé thaïlandais de l'hôtel-casino, qui attend des nouvelles de son père piégé par les flammes. Les autorités cambodgiennes n'ont pas évoqué pour le moment les causes de l'incendie. Treize blessés graves étaient soignés jeudi dans des hôpitaux thaïlandais proches de la frontière, selon les autorités de la province de Sa Kaeo.

Le Grand Diamond City se trouve à environ 200 mètres du poste-frontière, sur la route animée qui relie la capitale thaïlandaise Bangkok à Siem Reap, ville touristique cambodgienne connue pour les temples d'Angkor situés à proximité.

La loi interdit aux citoyens du Cambodge, l'un des pays les plus pauvres d'Asie, de participer à des jeux d'argent dans les casinos. Mais de nombreux casinos pour étrangers ont essaimé dans les villes frontalières, comme Poipet, où afflue une clientèle essentiellement thaïlandaise. Les casinos sont officiellement bannis en Thaïlande, ce qui pousse les joueurs à aller au Cambodge.

Ces derniers mois, plusieurs incendies meurtriers dans des établissements de nuit, régulièrement soupçonnés de ne pas respecter les règles élémentaires de sécurité, se sont déclarés en Asie du Sud-Est.

En août, un feu dans une discothèque près de Pattaya, en Thaïlande, a fait 26 morts, principalement des jeunes locaux venus faire la fête.

Un mois plus tard, 32 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un bar karaoké dans la banlieue de Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam.