Incendies à Argelès-sur-Mer: plus de 2.500 vacanciers évacués de trois campings

Des incendies attisés par des vents violents se sont déclarés lundi à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), où plus de 2.500 vacanciers ont été évacués de leurs campings, et dans deux communes de l'Aude où 300 hectares de forêts et broussailles sont partis en fumée.

Aucun blessé n'est à déplorer dans la station balnéaire d'Argelès-sur-Mer, a indiqué la préfecture, précisant en soirée que les vacanciers évacués ont été informés, au moyen d’une application dédiée, qu’ils pouvaient désormais regagner leurs emplacements.

Le feu, d'origine indéterminée, "est maintenant fixé", selon la même source. Il s'était déclaré peu avant 14H00. Quatre avions bombardiers d'eau ont été mobilisés. Les flammes étaient portées par des rafales de plus de 70 km/h.

Quelque 45 hectares de broussailles ont brûlé, a indiqué la préfecture.

"Au total, ce ne sont pas moins de 11 départs de feux qui ont été enregistrés" dans le département, selon les pompiers.

La station d'Argelès-sur-Mer, souvent surnommée la "capitale du camping", voit sa population passer en été de 10.000 à 150.000 personnes.

Au camping Le Dauphin, pouvant accueillir plus de 1.000 personnes, "tous les clients ont été évacués, ils sont tous en sécurité dans les zones déterminées par les pompiers. Nous n'avons aucun dégât matériel ou physique", avait souligné à l'AFP une responsable du camping qui n'a pas voulu s'identifier.

L'incendie, sur une route qui mène à la mer, avait débuté dans un espace naturel composé de broussailles, selon le maire Antoine Parra et le secteur a été coupé à la circulation.

A quelque 90 km plus au nord, sur les communes de Fabrezan et Ferrals (Aude), environ 300 hectares de forêts et broussailles sont partis en fumée dans un incendie qui s'est déclenché vers 9H00, selon les pompiers.

"Le feu a été circonscrit mais reste actif" et 300 pompiers sont toujours à pieds d'oeuvre, ont indiqué les pompiers vers 20H00.

Il n'y a pas de blessés à déplorer et aucune habitation n'est menacée dans l'immédiat, a précisé la même source. Par mesure de précaution, les résidents d'un camping situé dans la zone, le Pinada, ont toutefois été confinés à l'entrée du site.

La circulation a par ailleurs été interrompue sur la D611, léchée par les flammes.

Attisé par un vent violent, le feu avait pris dans une pinède au-dessus du hameau de Villerouge-la-Crémade, dans les Corbières.