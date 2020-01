Incendies en Australie - Des feux de forêt se rejoignent en un incendie géant

(Belga) Les températures élevées et le vent fort rendent le travail des pompiers qui luttent contre les feux de forêt en Australie particulièrement difficile. A la frontière des états de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, au sud-est du pays, trois feux ont fini par se rejoindre dans la nuit pour se transformer en incendie géant de 600.000 hectares, soit une surface comparable aux provinces de Flandre orientale et Flandre occidentale réunies.

Dans certaines régions où sévissent les incendies, les températures ont atteint vendredi soir 44° et le vent a soufflé à 90 km/h. Il ne devrait pas faire plus frais ce samedi. Plus de 3.500 pompiers sont sur le pont en Nouvelle-Galles du Sud. Ils tentaient encore de maîtriser plus de 140 feux samedi matin. Depuis le début de ces incendies en octobre, plus de 10 millions d'hectares sont partis en fumée en Australie, soit plus de trois fois la surface de la Belgique. Des milliers d'habitations ont été détruites et des millions d'animaux ont péri dans les flammes. Les images de la Nasa montrent que les fumées s'élèvent jusqu'à 17 kilomètres dans l'atmosphère. (Belga)