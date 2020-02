Incendies en Australie - Grand concert à Sydney pour récolter des fonds

(Belga) Un concert de neuf heures a débuté vers 13h dimanche à Sydney au stade ANZ. Les bénéfices de l'événement iront à la Croix-Rouge locale, aux pompiers et aux victimes des incendies qui ont ravagé le pays.

Les organisateurs ont pu réunir pour l'occasion des têtes d'affiche telles que Queen + Adam Lambert, Alice Cooper, Michael Bublé, Ronan Keating, Olivia Newton-John et Amy Shark. Le show est présenté par la comédienne déjantée Celeste Barber. Les 70.000 tickets d'entrée, vendus entre 70 et 100 dollars, se sont écoulés en prévente en seulement quelques heures. Plusieurs personnalités se sont mobilisées ces derniers mois face à la catastrophe, afin de récolter de l'argent pour les victimes. Earth Alliance, l'organisation environnementale de Leonardo DiCaprio par exemple, a rassemblé 3 millions de dollars. Elton John, Chris Hemsworth, Kylie Jenner, Pink, Kylie Minogue et Metallica ont aussi fait des dons. (Belga)