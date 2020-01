Incendies en Australie: la numéro 2 mondiale Karolina Pliskova se joint au mouvement pour récolter des fonds

(Belga) Karolina Pliskova se joint au mouvement pour récolter des fonds en faveur des victimes des incendies de forêts qui frappent le sud-est de l'Australie. La joueuse tchèque numéro 2 mondiale s'est engagée à verser 200 dollars (environ 125 euros) pour chacun de ses aces lors de son séjour en Australie.

"Heyy Aussies! J'aime votre pays et j'ai décidé ainsi de rejoindre les joueurs australiens et de donner 200 dollars pour chaque ace lors de mon séjour en Australie pour supporter et aider les victimes des incendies", a tweeté Karolina Pliskova, 27 ans qui dispute le tournoi de Brisbane. L'Australien Nick Kyrgios avait lancé un appel aux dons, s'engageant lui aussi à verser 200 dollars australiens pour chacun des ses aces. D'autres joueurs lui avaient emboîté le pas. "Allez @TennisAustralia! Nous pouvons sûrement organiser une exhibition avant l'@AustralianOpen pour lever des fonds pour les victimes des incendies", avait déjà tweeté Nick Kyrgios, 24 ans, 30e joueur du monde à l'ATP. Sur le plan sportif, les incendies restent aussi au centre des préoccupations alors que se déroule l'ATP Cup à Brisbane (est), Perth (ouest) et Sydney (sud-est), dont l'air est pollué par un nuage de fumée toxique provoqué par ces feux. Les organisateurs ont annoncé que des experts médicaux surveilleraient les conditions de jeu et que les matches seraient suspendus si nécessaire. Ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'ici. Par contre, les organisateurs du tournoi de tennis Challenger de Canberra (6-12 janvier), dans le sud-est ont décidé de délocaliser leur épreuve à Bendigo, à près de 500km à l'ouest de Canberra. Un match du championnat professionnel de basket féminin (WNBL) entre Canberra Capitals et Perth prévu dimanche a été reporté en raison de la qualité de l'air impactée par les feux de forêts. (Belga)