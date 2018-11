Incendie en Californie: le plus meurtrier de l'histoire de l'état, la ville de Paradise rayée de la carte

L'incendie de forêt qui fait rage dans le nord de la Californie a fait 42 morts, devenant ainsi le plus meurtrier de l'histoire de cet Etat, a déclaré lundi le shérif du comté de Butte, Kory Honea. Il est ainsi revenu sur ses propos selon lesquelles il s'agissait du bilan le plus lourd de l'histoire des Etats-Unis.

"Jusqu'à présent, les restes de 13 nouvelles personnes ont été découverts, ce qui porte le nombre total des morts à 42", a affirmé le shérif Honea lors d'une conférence de presse. Le bilan précédent du "Camp Fire", était de 29 morts, soit autant de victimes que lors du pire incendie de forêt qu'avait jusqu'alors connu cet Etat, et qui remontait à 1933. Des milliers de pompiers continuaient à lutter lundi contre les flammes. L'incendie était encore loin d'être contenu mais sa surface a été réduite de 4.500 hectares, les pompiers s'attachant notamment à protéger les bâtiments menacés par les flammes. Les autorités étaient sans nouvelles de plus de 200 personnes. De forts vents venus du nord-est continuaient à souffler sur la région, où plus de 4.500 pompiers étaient à pied d'oeuvre, avec une température maximale de près de 20°C prévue dans la journée et pas une goutte de pluie attendue d'ici à la fin du mois.

La ville de Paradise a été littéralement rayée de la carte, laissant la place à des paysages de désolation. Deux corps avaient également été retrouvés vendredi à Malibu, au sud de la Californie. Avec ces victimes de l'incendie "Woolsey Fire", le bilan est donc de 44 personnes décédées en Californie depuis la semaine dernière. Depuis que les incendies se sont déclarés jeudi dernier, des centaines de kilomètres carrés de forêt ont été dévorées par les flammes, des milliers de maisons détruites, et les feux sont encore loin d'être maîtrisés. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont dû évacuer. (Belga)