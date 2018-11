Incendies en Californie - Avis de vents violents en Californie où les incendies ont fait 26 morts

(Belga) Au moins 26 personnes sont mortes dans les incendies qui ont dévoré des dizaines de milliers d'hectares en Californie. Les autorités ont prévenu dimanche que les vents violents, qui propagent les flammes, devraient encore s'amplifier au cours des 72 prochaines heures.

Plus de 250.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs domiciles dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu. Les pompiers luttent contre des feux aux deux extrémités de l'Etat: le "Camp Fire" dans le comté de Butte (nord), où sévit le plus gros foyer, qui a tué au moins 23 personnes; et le "Woolsey Fire" autour de Los Angeles et Malibu (sud), où deux dépouilles ont été retrouvées à l'intérieur d'un véhicule. Un journaliste de l'AFP a en outre vu dimanche un corps emporté dans une housse mortuaire bleue par les autorités à Magalia, près de la ville de Paradise, portant le bilan à au moins 26 morts. 4.000 pompiers combattent les flammes dans le comté de Butte, où le Camp Fire est maîtrisé à 25%, a indiqué l'agence des pompiers de Californie, CalFire. Dans le sud de la Californie, une partie de l'incendie en cours est contenue à 65% et une autre seulement à 10%. 3.200 hommes du feu étaient au travail dimanche. Les pompiers qui combattent le "Woolsey Fire" "se préparent au retour des dangereux vents de Santa Ana (vents chauds et secs venus de l'intérieur des terres) qui pourraient étendre les flammes", selon un communiqué des autorités. "Nous avons aujourd'hui plus de 8.000 pompiers fédéraux, de l'Etat et locaux sur les lignes de front", a dit lors d'une conférence de presse un responsable de l'agence CalFire, Scott Jalbert. "Malheureusement, avec ces vents, ce n'est pas fini. Alors s'il vous plaît, soyez prudents", a-t-il ajouté. (Belga)