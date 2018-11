Incendies en Californie - Deux personnes retrouvées mortes alors que le feu double de taille

(Belga) Deux nouvelles personnes ont été retrouvées mortes dans la région entourant Los Angeles, en proie aux flammes, a indiqué le shérif John Benedict, samedi. Neuf personnes étaient déjà décédées à Paradise, dans le nord de l'Etat, où 35 personnes sont encore portées disparues.

Les deux décès de samedi sont encore examinés, a indiqué le shérif. Les incendies qui frappent l'Etat de l'ouest des Etats-Unis ont doublé de taille, forçant des milliers de personnes à quitter les lieux. Plus de 250.000 personnes ont été évacuées de la région, y compris la fameuse Malibu, lieu de résidence de nombreuses célébrités. Les conditions sont extrêmement dangereuses pour les pompiers, a déclaré le responsable du comté de Los Angeles, Daryl Osby. Ils sont plus de 3.000 à combattre les flammes. Ils utilisent 23 hélicoptères ainsi que des avions bombardiers d'eau pour tenter de limiter les dégâts. Selon les météorologistes, le vent pourrait à nouveau souffler sur le sud de la Californie dimanche, facilitant la propagation du feu. L'état d'urgence a été déclaré à Butte, Los Angeles et Ventura. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a pointé du doigt une mauvaise gestion des forêts et a menacé de couper les vivres aux autorités locales. (Belga)