Incendies en Californie: plus de 200 personnes évacuées par hélicoptère

(Belga) Plus de 200 personnes piégées par un incendie de forêt dans le nord de la Californie ont été évacuées par hélicoptère militaire, ont indiqué les autorités locales en annonçant dimanche la fin du sauvetage.

Des hélicoptères Black Hawk et Chinook ont évacué ces personnes piégées aux alentours du réservoir Mammoth Pool, dans la forêt nationale de la Sierra à environ 70 km au nord-est de Fresno, ont indiqué la Garde nationale et les services de secours de Californie. Vingt personnes ont été transportées vers des hôpitaux, ont précisé les services du shérif du comté de Madera. "Plus de 200 personnes ont été évacuées", ont-ils écrit sur les réseaux sociaux, en déclarant l'opération de sauvetage "accomplie". Parmi elles, au moins deux personnes souffrent de blessures graves, selon les pompiers de Fresno. La Garde nationale de Californie a eu recours aux hélicoptères Chinook pour l'opération d'évacuation, a précisé le général Daniel Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale, tweetant une photo prise du cockpit d'un hélicoptère, le montrant entouré par les arbres en flammes. L'incendie a pris vendredi sur un terrain escarpé et accidenté alors que la Californie connaît une nouvelle vague de chaleur ce week-end. Ces températures propices aux feux de forêts interviennent alors que plus de 600.000 hectares de forêt étaient déjà partis en fumée dans de multiples incendies, qui avaient provoqué l'évacuation de dizaines de milliers de personnes à la mi-août. (Belga)