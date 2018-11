Incendies en Californie - Plus de 30 morts et 228 disparus, le bilan le plus lourd de l'histoire californienne

(Belga) Le bilan des incendies en Californie s'est alourdi à 31 morts, a indiqué la police dimanche soir (heure locale). Pas moins de 228 personnes sont portées disparues.

"Aujourd'hui, les restes de six nouvelles personnes ont été découverts, ce qui porte le bilan total actuel des morts à 29", a dit le shérif du comté de Butte, Kory Honea, lors d'une conférence de presse, en parlant du feu baptisé "Camp Fire", dans le nord, aux pieds des montagnes de la Sierra Nevada. Ce bilan atteint celui de 1933, occasionné par le "Griffith Park Fire", qui avait également fait 29 victimes, mais dans le comté de Los Angeles, selon l'agence des pompiers de Californie CalFire. Dans le sud de l'Etat, autour de Los Angeles et Malibu, l'incendie "Woolsey Fire" a fait pour sa part deux morts, trouvés dans un véhicule sur une voie privée. Plus de 250.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs domiciles dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu. "Ce n'est pas une nouvelle normalité, ceci est une nouvelle anormalité. Et cette nouvelle anormalité va se poursuivre, sans doute dans les 10 à 15 ou 20 ans", a dit le gouverneur de Californie, Jerry Brown, lors d'une conférence de presse dimanche. "Malheureusement, la meilleure science nous dit que la sécheresse, la chaleur, toutes ces choses vont s'intensifier", a-t-il ajouté, en référence aux raisons conduisant aux incendies. Les pompiers qui combattent le "Woolsey Fire" "se préparent au retour des dangereux vents de Santa Ana (vents chauds et secs venus de l'intérieur des terres) qui pourraient étendre les flammes", selon un communiqué des autorités. (Belga)