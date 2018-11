Incendies en Californie - Trump en Californie samedi à la rencontre des victimes des incendies

(Belga) Le président des Etats-Unis Donald Trump se rendra samedi en Californie à la rencontre des personnes frappées par les incendies les plus meurtriers de l'histoire de cet Etat de l'ouest américain.

"Le président se rendra en Californie ce samedi pour rencontrer les personnes touchées par les incendies", a annoncé jeudi Lindsay Walters, porte-parole de la Maison Blanche. Une semaine après le début des feux, qui ont brûlé plus de 50.000 hectares, les secours poursuivaient le macabre travail d'identification des victimes: 59 morts ont été dénombrés à ce jour et quelque 300 personnes sont toujours portées disparues. La première réaction du président américain face au drame avait suscité une vive polémique. D'un tweet, il avait en effet accusé l'Etat de Californie, contrôlé par les démocrates, de mauvaise gestion des forêts alors que celles-ci sont en majorité sous le contrôle de l'Etat fédéral. "Des milliards de dollars sont donnés chaque année, avec tant de vies perdues, tout cela à cause d'une grave mauvaise gestion des forêts. Remédiez-y maintenant, sinon il n'y aura plus de versements fédéraux!", avait-il lancé. Il a depuis nettement changé de ton, assurant la population de son soutien et expliquant avoir parlé directement avec le gouverneur démocrate Jerry Brown. L'origine des incendies n'a pas encore été déterminée mais plusieurs victimes du "Camp Fire" ont porté plainte contre le fournisseur local d'électricité Pacific Gas & Electric (PG&E), affirmant que des étincelles sur une ligne à haute tension auraient déclenché le brasier.