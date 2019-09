Incendies: nombreuses écoles et des aéroports fermés en Malaisie et Indonésie

Plusieurs milliers d'écoles ont été fermées jeudi en Malaisie et en Indonésie, ainsi que des aéroports, ont annoncé les autorités, à cause de l'épais nuage de fumée toxique causé par les feux de forêts en Indonésie qui plane sur une vaste région du Sud-Est asiatique.

Depuis plusieurs semaines des feux dévastent les forêts tropicales défrichées de Sumatra et aussi celles de Bornéo. Dans cette dernière île, le nombre de points chauds, les zones à fort risque d'incendie détectées par satellite étaient avaient doublé mercredi, selon l'agence météorologique de l'Asean.

Les feux en Indonésie ont déclenché des tensions diplomatiques avec la Malaisie et Singapour qui subissent les effets des vastes nuages de fumée toxique dégagés par les incendies.

Près de 2.500 écoles étaient fermés en Malaisie dont quelque 300 dans la capitale Kuala Lumpur par mesure de précaution au vu du niveau de pollution "dangereux" ou "très dangereux" de l'air dans le pays.

En Indonésie, plusieurs centaines d'écoles ont été fermées dans la province de Riau sur Sumatra et 1.300 au centre de Bornéo. Et plusieurs aéroports étaient fermés par manque de visibilité sur Bornéo.

Au total, au moins 1,7 millions d'élèves étaient affectés par ces fermetures en Malaisie. L'Indonésie n'a pas publié de statistiques sur le total d'enfants concernés.

Jakarta a déployé quelque 9.000 pompiers et soldats avec des hélicoptères pour tenter d'éteindre les incendies mais devant l'ampleur de la tâche les habitants comptent surtout sur l'arrivée de la saison des pluies pour venir à bout de tous les foyers.

Si de tels incendies surviennent tous les ans dans l'archipel indonésien, ils ont pris de l'ampleur cette année en raison d'une saison sèche particulièrement longue et intense. Avec 328.000 hectares brûlés depuis le début de l'année, ce sont les pires depuis ceux, particulièrement dévastateurs, de 2015.

A Singapour, le niveau de pollution était aussi "dangereux" pour la santé selon l'indice officiel. Le ministre de l'Environnement de la cité-Etat s'est inquiété de l'impact des incendies sur le réchauffement climatique.

"Les feux de forêt en Indonésie et la fumée qui en résulte affectent la santé et le bien être des habitants d'Indonésie et de la région de l'Asean (l'Association des pays d'Asie du Sud-Est)", a relevé Masagos Zulkifli sur les réseaux sociaux.

"Le volume des émissions de carbone généré par les feux représente un revers majeur dans la lutte mondiale pour le changement climatique", a-t-il ajouté.

Le Grand Prix de Singapour, prévu pour durer de vendredi à dimanche, pourrait aussi être impacté.

burs-pb/jah/je/lgo/cr