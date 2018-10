INCROYABLE arrestation de migrants en République Dominicaine: 18 personnes sortent d'une seule et même voiture

La vidéo illustrant l'arrestation de migrants en République Dominicaine a parcouru les réseaux sociaux. Et pour cause. A travers celle-ci, on aperçoit comment 18 personnes ont tenté d'entrer illégalement dans le pays. Ces 18 personnes circulaient à bord d'une seule et même voiture...

Ces personnes, d'origine haïtienne, ont voyagé durant des heures dans cette voiture. Leur but: entrer en République Dominicaine. Elles ont cependant été arrêté par les autorités. La vidéo de l'arrestation est à peine croyable... On aperçoit donc 18 personnes, sortir tour à tour, du véhicule. Parmi elles, une fillette de 4 ans. Selon les premières informations, le chauffeur se serait, quant à lui, enfui.





Des relations compliquées entre Haïti et la République Dominicaine



Au-delà du caractère exceptionnel de cette vidéo, cela illustre la détresse de milliers de réfugiés, prêts à tout pour une vie meilleure. Chaque jour, ils risquent leur vie lors de périlleuses traversées. En Haïti, la majorité de la population vit dans une pauvreté extrême.

Les relations entre Haïti et la République Dominicaine, ces deux pays qui se partagent l'île caribéenne d'Hispaniola, ont toujours été difficiles. Elles sont, depuis plusieurs années, envenimées par l'immigration illégale d'Haïtiens en République dominicaine.

Face au tollé provoqué par une décision de la Haute cour de justice dominicaine qui, fin 2013, a retiré la nationalité dominicaine aux citoyens d'origine étrangère nés après 1929, le gouvernement dominicain avait commencé à régulariser les Haïtiens nés sur son sol et les migrants illégaux.