Inde: 11 morts après avoir ingurgité du riz "toxique" dans un temple hindou

Onze personnes sont mortes après avoir mangé du riz, probablement contaminé par une substance toxique, lors d'une cérémonie organisée dans un temple hindou à Mysore (sud de l'Inde), a indiqué samedi un responsable sanitaire local. Vingt-neuf autres personnes ont été hospitalisées dans un état très critique dans plusieurs établissements de cette ville située dans l'Etat de Karnataka.

"Onze personnes sont mortes et, jusqu'à présent, 93 ont été hospitalisées, dont 29 sont sous assistance respiratoire", a dit K. H. Prasad, le responsable sanitaire du quartier où se trouve le temple. "Il est probable qu'une sorte de substance toxique ait été mélangée avec le riz. Des échantillons ont été envoyés pour des tests", a ajouté M. Prasad. Les patients souffrent de vomissements, de diarrhée et de troubles respiratoires, a-t-il expliqué. Un fidèle qui a participé à la cérémonie a raconté à une chaîne de télévision locale que la nourriture dégageait une odeur particulière mais que les gens l'ont néanmoins mangée. Un responsable de l'Etat de Karnataka a déploré cet incident et annoncé une compensation financière de 500.000 roupies (environ 7.000 dollars) pour les familles de chacune des victimes.