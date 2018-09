Inde: arrestation d'un évêque accusé du viol d'une religieuse

(Belga) Un évêque catholique indien accusé par une religieuse de l'avoir violée à de multiples reprises a été arrêté vendredi, une affaire qui avait suscité des manifestations de protestation contre l'inaction de la police, a annoncé l'agence indienne PTI.

L'évêque Franco Mulakkal a été arrêté vendredi, un jour après avoir été démis de ses fonctions par le pape François, a ajouté l'agence, citant un responsable de la police, Vijay Sakhare. La religieuse, dont l'identité n'a pas été révélée, avait accusé fin juin Mgr Mullackal de l'avoir violée à treize reprises entre 2014 et 2016, mais la police ne l'avait soumis à aucun interrogatoire formel avant septembre. L'inaction de la police avait suscité l'indignation. Cinq religieuses, fait rare au sein de l'Eglise catholique indienne, et des dizaines de manifestants avaient organisé des manifestations de protestation dans l'Etat du Kerala (sud) où vit la plus importante communauté chrétienne de l'Inde. Le pape François a relevé jeudi de ses fonctions Mgr Mulakkal et nommé à sa place un autre évêque. Mgr Mulakkal, qui rejette les accusations portées à son encontre, a écrit au pape lui demandant d'être provisoirement relevé de ses fonctions pendant l'enquête. La victime présumée a également fait appel au représentant du Vatican en Inde pour défendre sa cause. Dans sa lettre, publiée par les médias indiens, elle affirme que Mgr Mullackal utilise "le pouvoir politique et celui de l'argent pour enterrer l'affaire". L'évêque, qui a reçu le soutien de sa congrégation des Missionnaires de Jésus Christ, a estimé que ce scandale était une conspiration des ennemis de l'Eglise. En juillet, deux prêtres avaient été arrêtés sous l'accusation d'avoir violé et soumis au chantage une femme pendant plus de 20 ans dans l'Etat du Kerala. Les viols commis par des membres du clergé et la passivité à cet égard des responsables de l'Eglise qui les ont couverts est l'un des plus grands scandales ayant secoué l'Eglise catholique ces dernières années dans plusieurs pays du monde. (Belga)