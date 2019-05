Inde: au moins 19 étudiants, des jeunes filles pour la plupart, morts dans un incendie

(Belga) Au moins 19 étudiants, des jeunes filles pour la plupart, ont été tués et une vingtaine d'autres blessés vendredi dans l'incendie d'un bâtiment universitaire de plusieurs étages dans l'ouest de l'Inde, ont annoncé les autorités locales.

"Le bilan est monté à 19 morts, dont 16 femmes. 16 personnes sont mortes brûlées et trois autres des blessures subies quand elles ont sauté hors de l'immeuble", a déclaré un médecin de l'hôpital municipal de Surate (Gujarat), Jayesh M Patel. Un précédent bilan faisait état de 15 décès. Des images terribles diffusées sur les réseaux sociaux montraient des jeunes se jetant des étages pour tenter d'échapper aux flammes dans un institut d'enseignement privé de Surate, suscitant des cris d'horreurs chez les passants. De 50 à 60 étudiants se trouvaient à l'intérieur au moment du départ de feu, a précisé Deepak Sapthaley, un responsable des pompiers de Surate. Une vingtaine sont actuellement hospitalisés. "Extrêmement attristé par la tragédie de l'incendie à Surate", a réagi sur Twitter le Premier ministre Narendra Modi, originaire du Gujarat. "Mes pensées vont aux familles en deuil. Que les blessés se rétablissent rapidement", a poursuivi le chef du gouvernement, qui vient de remporter triomphalement un deuxième mandat aux élections législatives du géant d'Asie du Sud. Le feu s'est rapidement propagé en raison des matériaux utilisés pour le toit du bâtiment, d'après les autorités locales. Les incendies accidentels sont fréquents en Inde en raison d'une règlementation laxiste et du non-respect fréquent des normes de sécurité. Pour leurs détracteurs, entrepreneurs en bâtiment et propriétaires rognent sur la sécurité pour économiser de l'argent, profitant en cela des dysfonctionnements et de l'apathie des autorités municipales.