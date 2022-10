Inde: cinq militaires tués dans un accident d'hélicoptère près de la frontière chinoise

(Belga) Cinq militaires indiens ont trouvé la mort lorsque leur hélicoptère s'est écrasé près de la frontière disputée entre la Chine et l'Inde, a indiqué samedi le ministère indien de la Défense.

L'accident a eu lieu vendredi au sud de Tuting, une ville isolée près de la ligne qui sépare la Chine de l'État indien d'Arunachal Pradesh (nord-est) que Pékin revendique. Les contrôleurs aériens ont reçu un signal de détresse avant le crash, ce qui suggère une défaillance technique ou mécanique, a expliqué le ministère dans un communiqué. Quatre corps ont été récupérés tandis que les sauveteurs tentaient de retrouver celui du cinquième et dernier occupant de l'hélicoptère, a-t-il ajouté. L'accident est survenu plusieurs semaines après qu'un pilote de l'armée indienne est mort lors d'un vol de routine en hélicoptère à Tawang, dans la même région de l'Inde. Les tensions ont été vives entre l'Inde et la Chine depuis un affrontement sanglant en juin 2020, à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh, qui a fait au moins vingt morts parmi les soldats indiens et quatre parmi les soldats chinois. À l'issue de cet accrochage meurtrier, les armées indienne et chinoise avaient dépêché des milliers de soldats en renfort le long de cette frontière contestée dans l'Himalaya, avant de commencer à les retirer le mois dernier. Ces heurts étaient les plus graves à opposer les deux puissances nucléaires, depuis la guerre-éclair de 1962, qui avait vu la Chine l'emporter facilement sur l'Inde. (Belga)