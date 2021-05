Inde: des dizaines de morts et disparus à la suite du passage du cyclone Tauktae

(Belga) Le cyclone Tauktae, qui a touché l'ouest de l'Inde mardi, a fait 33 morts. Quatre-vingt-neuf personnes étaient encore portées disparues mercredi après le naufrage de leur embarcation au large des côtes de Bombay. Plus de 600 personnes ont été secourues en mer, a indiqué l'armée indienne.

Tauktae est, selon des météorologues, le plus puissant cyclone à avoir frappé l'ouest de l'Inde au cours des vingt dernières années. Près de 200.000 personnes ont été évacuées peu avant que la tempête ne détruise plus de 16.500 maisons et prive des milliers de villages de courant. Des hélicoptères et avions des secouristes parcourent toujours la zone touchée dans l'espoir de localiser les 89 personnes encore portées disparues. Selon un représentant de la Marine indienne, la tempête en mer était si puissante que les victimes ne parvenaient pas à atteindre les bouées de secours. Celles qui ont été secourues se trouvaient dans un état critique. Selon des experts, la mer d'Arabie est de plus en plus confrontée à de puissants cyclones en raison du réchauffement climatique. Tauktae était accompagnée de rafales qui ont atteint jusqu'à 185 km/heure. (Belga)