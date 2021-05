Inde: des prêtres hindous invoquent la clémence de la "déesse Corona"

Les prières des dévots indiens sont restées lettre morte, mais dans un temple hindou on invoque la clémence de la déesse du coronavirus dans l'espoir de mettre fin aux ravages du Covid-19 qui a tué plus de 310.000 personnes depuis le début de la pandémie en Inde.

Deux idoles de la "Corona Devi" (déesse en hindi) trônent dans le temple Kamatchipuri Adhinam à Coimbatore, dans l'Etat du Tamil Nadu (sud), durement frappée par la vague de coronavirus qui fait rage depuis la fin mars comme partout en Inde. La maladie a coûté la vie à plus de 100.000 personnes en quelques semaines seulement.

Le temple hindou est fermé aux fidèles car l'épidémie flambe à Coimbatore, ville de deux millions d'habitants, qui déplore plus de 1.000 décès. Mais des brâhmanes, prêtres hindous, s'y rassemblent chaque jour, les bras chargés d'offrandes qu'ils déposent aux pieds des idoles -- l'une conçue en bois de santal et l'autre en pierre -- avant de se livrer à des incantations invoquant la clémence de la divinité: "Déesse Corona, s'il te plaît, mets fin au virus et sauve la population".

"Nous avons déjà eu par le passé des temples dédiés (aux déesses de) la variole, la varicelle, la peste", déclare Anandbharathi K., qui dirige le temple Kamatchipuri Adhinam. "Nous vénérons le virus sous la forme d'une déesse et nous prions chaque jour pour qu'elle atténue les effets de la maladie".

Le nombre de contaminations semble diminuer dans une grande partie de l'Inde après des semaines de confinement, mais le pays de 1,3 milliard d'habitants, traumatisé par la férocité de la maladie qui submerge encore les hôpitaux à court de lits, d'oxygène et de médicaments, redoute que d'autres vagues tout aussi virulentes ne frappent encore dans les prochains mois.

"Même les médecins sont incapables de surmonter l'énormité de la situation. Alors, nous nous tournons vers la foi et le Divin en dernier recours", a déclaré Anandbharathi.

Les brâhmanes poursuivront ces rituels dédiés à "Corona Devi" encore 48 jours avant d'emporter les idoles vers une rivière voisine où elles seront immergées en guise d'"offrande de paix".