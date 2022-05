Inde et Bangladesh: les crues reculent, une soixantaine de morts

Des inondations inédites depuis près de vingt ans dans le Nord-Est du Bangladesh commençaient à reculer dimanche, après avoir fait une soixantaine de morts en une semaine dans le pays et en Inde voisine, selon les autorités.

Les secouristes dépêchés sur place luttaient pour venir en aide à des millions de personnes isolées. Ces inondations ont tué au moins dix personnes au Bangledesh et une cinquantaine en Inde.

Au Bangladesh, des eaux de crue provenant du nord-est de l'Inde ont entraîné la rupture d'une importante digue sur la rivière Borak, partagée par les deux pays, inondant au moins cent villages.

Arifuzzman Bhuiyan, à la tête du Centre de prévision et d'alerte des inondations, un organisme public au Bangladesh, a déclaré à l'AFP que les inondations avaient touché quelque 70% du district de Sylhet, la plus grande ville de la région, et environ 60% de celui de Sunamganj.

"C'est l'une des pires inondations dans la région", a-t-il déclaré à l'AFP. Mais il a dit que la situation s'améliorerait encore dans les prochains jours après l'arrêt des fortes pluies.

Le chef du district de Sylhet, Mozibur Rahman, a précisé que la digue, située à Zakiganj à la frontière indienne, ne pourra être réparée que lorsque le niveau de l'eau aura davantage baissé.

En Inde, une cinquantaine de personnes sont mortes la semaine passée en raison d'inondations, de glissements de terrain et d'orages, selon les autorités locales de gestion des catastrophes.

Dans l'Etat de l'Assam (Nord-Est de l'Inde), 18 personnes sont mortes selon les autorités et plus de 92.000 personnes se trouvent dans des abris.

Dans l'Etat du Bihar, à l'ouest de l'Assam, au moins 33 personnes sont mortes dans des orages jeudi. Le Bihar a également souffert durant la semaine d'une forte vague de chaleur avec des températures atteignant 40°C.