Inde: grande victoire électorale de Modi dans son Etat natal

Le parti du Premier ministre indien Narendra Modi a remporté une victoire électorale écrasante jeudi dans le Gujarat, son État d'origine, de bon augure dans la perspective des élections nationales prévues en 2024.

Le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) a remporté au moins 147 des 182 sièges que compte l'assemblée législative du Gujarat contre 99 auparavant, soit le meilleur score de son histoire dans cet État. Le parti d'opposition du Congrès n'a obtenu que 16 sièges, sa pire performance dans l'État. "Merci Gujarat. Je suis submergé d'émotions au regard des résultats phénoménaux des élections" a déclaré M. Modi sur Twitter. "Les gens ont approuvé la politique de développement et ont, en même temps, exprimé le désir de voir cet élan se poursuivre à un rythme plus soutenu", a ajouté le Premier ministre de 72 ans. Le scrutin s'était déroulé les 1er et 5 décembre. Le BJP est au pouvoir au Gujarat depuis 27 ans et, avec ses alliés, dirige les gouvernements de 16 des 28 États de l'Inde. Cette grande victoire au Gujarat, comptant environ 60 millions d'habitants, va galvaniser davantage le BJP dans la perspective des élections nationales de 2024, où il cherchera à remporter sa troisième victoire consécutive sous la direction de Narendra Modi. "Avec ce genre de résultat au Gujarat, le BJP est sans aucun doute bien engagé pour 2024", a déclaré à l'AFP Nilanjan Mukhopadhyay, analyste politique. M. Modi a mené en personne une campagne intense au Gujarat, qu'il a lui-même dirigé pendant 12 ans avant d'évincer le parti du Congrès aux élections nationales pour devenir Premier ministre en 2014. En revanche, le BJP a perdu jeudi face au Congrès, dans le petit Etat de l'Himachal Pradesh (nord).