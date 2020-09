Inde: Modi promet des vaccins pour aider "toute l'humanité"

(Belga) L'Inde, qui est le plus grand fabriquant de vaccins au monde, utilisera ses ressources dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 "pour toute l'humanité", a promis samedi devant l'ONU son Premier ministre Narendra Modi.

Au cours de son discours annuel devant l'Assemblée générale, contrainte cette année à la virtualité et aux allocutions pré-enregistrées par vidéo à cause de la propagation du virus, le dirigeant indien n'a évoqué ni le changement climatique, ni le conflit frontalier avec la Chine, au cours duquel 20 militaires indiens sont morts en juin. "La production de vaccins de l'Inde et ses capacités de livraison seront utilisées pour aider toute l'humanité à combattre cette crise", a déclaré Narendra Modi. "L'Inde aidera aussi les pays à améliorer leur chaîne du froid et leurs capacités de stockage pour l'acheminement des vaccins", a-t-il précisé. Le Premier ministre n'a pas non plus cité directement le Pakistan, au lendemain d'un discours de son homologue pakistanais Imran Khan qui avait fustigé l'Inde à propos du Cachemire et de sa politique nationaliste hindoue. Mais Narendra Modi s'est longuement étendu sur les dysfonctionnements de l'ONU constatés cette année, notamment au Conseil de sécurité, que rejoindra le 1er janvier pour deux ans New Delhi comme membre non permanent. "Au cours des huit à neuf derniers mois, le monde entier a lutté contre la pandémie du coronavirus. Où ont été les Nations unies dans cette lutte commune contre la pandémie? Où est sa réponse efficace?", a-t-il demandé. La population d'Inde (1,3 milliard de personnes) attend depuis trop longtemps l'achèvement d'une réforme de la composition du Conseil de sécurité, a insisté le Premier ministre, dont le pays est candidat à un siège de membre permanent dans cette instance. "Pour combien de temps encore l'Inde sera-t-elle maintenue hors des structures de décision des Nations unies?", a-t-il interrogé. (Belga)