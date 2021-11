Inde: New Delhi sommée de se préparer à des mesures d'urgence face à la pollution

Les autorités indiennes ont demandé à la ville de New Delhi de se préparer à prendre des mesures d'urgence contre la pollution atmosphérique, qui atteint des niveaux alarmants ces derniers jours.

Samedi, les niveaux de particules fines en suspension PM2,5 (les plus dangereuses, au diamètre inférieur à 2,5 microns) dépassaient les 300 microgrammes par mètre cube, soit plus de dix fois la limite quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'incinération massive de déchets agricoles dans les environs, une pratique pourtant interdite par la justice, et de mauvaises conditions météorologiques expliquent ce pic de pollution qui se traduit chaque hiver par un smog intense dans cette capitale de 20 millions d'habitants.

La ville "doit être totalement prête à prendre des mesures de catégorie urgente", a indiqué vendredi un ordre de la Commission centrale de contrôle de la pollution, qui relève du gouvernement fédéral indien. Cet organisme a par ailleurs demandé aux habitants de "limiter leurs activités en plein air pour minimiser leur exposition".

Au cas où le niveau de PM2,5 resterait pendant plus de 48 heures supérieur à 300, un plan d'urgence sera mis en oeuvre, comprenant la fermeture des écoles primaires, des restrictions à la circulation automobile et l'arrêt de tous les chantiers de construction. New Delhi avait déjà connu ces mesures en 2019.

"Les conditions météorologiques seront hautement défavorables à la dispersion des polluants jusqu'au 18 novembre, au vu des vents faibles et des conditions calmes pendant la nuit", a prévenu la Commission.

Selon un rapport publié en 2020 par l'organisation suissse IQAir, 22 des 30 villes les plus polluées du monde se situent en Inde et New Delhi est la capitale la plus polluée de la planète.

Et selon la revue médicale The Lancet, la pollution est à l'origine de 1,67 million de décès en Inde en 2019, dont près de 17.500 dans la capitale.