Inde: plus de 150 enfants morts d'encéphalite, selon un nouveau bilan

Plus de 150 enfants ont péri dans l'épidémie d'encéphalite mortelle sévissant dans l'État du Bihar, une région très pauvre du nord de l'Inde, ont annoncé lundi les autorités locales dans un nouveau bilan.

Selon le dernier bilan officiel, 152 enfants sont morts d'encéphalite aiguë dans des districts du Bihar, dont 131 dans deux hôpitaux de Muzaffarpur, épicentre de l'épidémie. En fin de semaine dernière, le bilan était de 118 morts.

Face à l'aggravation de la situation, la Cour suprême indienne a demandé au gouvernement de lui communiquer les mesures prises pour combattre ce phénomène d'inflammation du cerveau dans cette région très pauvre et en proie à de fortes chaleurs.

Les études scientifiques suggèrent que ces décès pourraient être dus à une toxine présente dans les graines de litchis qui, chez des enfants malnutris, altérerait la production de glucose de l'organisme et provoquerait des hypoglycémies.

Des cas similaires surviennent chaque année dans cette zone entre mai et juillet, période de récolte des litchis, dont Muzaffarpur compte de nombreux vergers.

Les jeunes victimes souffrent très vite d'une forte fièvre, de convulsions et de crises de vomissements. Dans la plupart des cas, sans traitement immédiat, l'issue est fatale.

Le responsable administratif de Muzaffarpur a engagé une enquête sur de possibles négligences de la part des autorités sanitaires.

À New Delhi, la Cour suprême a ordonné au gouvernement du Bihar de lui faire un rapport sur "les conditions hygiéniques, sanitaires, nutritionnelles et des infrastructures médicales", a rapporté l'agence Press Trust of India. Des avocats représentant le Bihar devant la haute instance judiciaire ont déclaré à la Cour que la crise était désormais sous contrôle.

Plus de 1.350 enfants sont morts d'encéphalite au cours de la dernière décennie au Bihar, dont 355 pour la seule année 2014.