Inde: un chien sauve ses maîtres d'un glissement de terrain

Une famille a échappé de peu à la mort après que leur chien les a réveillés juste avant qu'un glissement de terrain détruise leur maison dans l'Etat indien de Karala, dans le sud, frappé par les inondations, ont rapporté les médias locaux, lundi.

Mohanan P. et sa famille étaient en train de dormir dans leur maison située dans le quartier montagneux d'Idukki, lorsque leur chien a commencé à aboyer aux alentours de 3H00 du matin. "Nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. Je suis allée dehors pour voir et nous avons dû nous précipiter hors de la maison", a raconté Mohanan P à la chaîne indienne NDTV.





La maison détruite juste après leur sortie



A peine sortie, la famille a vu son domicile détruit par le glissement de terrain. Les crues provoquées par les pluies de mousson annuelles qui ont frappé cet Etat touristique du sud de l'Inde ces derniers jours ont tué 39 personnes. Plus de 100.000 personnes se retrouvent également sans abri.