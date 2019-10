Inde: un selfie provoque la mort de quatre personnes dont la mariée

Une jeune mariée et trois membres de sa famille ont péri en se prenant en selfie sur un barrage en Inde, a annoncé lundi la police, dans le pays qui compte le plus grand nombre de selfies fatals. Le groupe de six personnes se photographiait dimanche au barrage de Pambaru, dans l'État du Tamil Nadu (sud), a indiqué à l'AFP un responsable de la police locale.



"Ils se tenaient la main et posaient pour des selfies lorsqu'ils ont glissé et sont tombés", a-t-il dit sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler à la presse. "Le mari, qui prenait les photos, n'est pas tombé et a survécu", a-t-il ajouté. L'homme a sauté à l'eau et a réussi à sauver l'une des femmes mais le reste du groupe s'est noyé, a rapport l'agence Press Trust of India. L'une des victimes était un écolier de 14 ans.



Selon une étude l'année dernière de chercheurs du All Indian Institute of Medical Sciences, 259 personnes sont mortes à travers le monde en se prenant en selfie entre 2011 et 2017. L'Inde paye le tribut le plus lourd des selfies mortels, suivie par la Russie, les Etats-Unis et le Pakistan. L'épidémie est telle que les autorités du géant d'Asie du Sud ont décrété des "zones de non-selfies" à certains endroits considérés comme potentiellement dangereux.