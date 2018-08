Inde: un touriste français tué et dépecé par son amant

Les morceaux du corps d'un homme ont été découverts dans une région touriste d'Inde. Il s'agit de restes d'un Français qui a été tué et dépecé par son amant indien.

Un sexagénaire français a été tué et dépecé dans le sud de l'Inde par un étudiant, qui a avoué avoir commis le meurtre après un rapport sexuel avec le touriste, a annoncé lundi la police. Les morceaux du corps de l'homme, âgé de 68 ans, ont été retrouvés dimanche dans trois sacs de sable, dans la région touristique de Thanjavur, dans le sud-est de l'Etat de Tamil Nadu.





"L'étudiant s'est énervé, l'a frappé à la tête avec un bâton en bois et il s'est écroulé"



Un étudiant indien de 29 ans, qui a été arrêté, a avoué avoir tué le Français lors d'une altercation qui a éclaté après un rapport sexuel entre eux, a déclaré le policier Senthil Kumar à l'AFP. "L'étudiant s'est énervé, l'a frappé à la tête avec un bâton en bois et il (le touriste) s'est écroulé", a-t-il précisé.



Le policier a précisé que l'ambassade de France à New Delhi avait été informée du meurtre. Contactée par l'AFP, l'ambassade a indiqué ne pas pouvoir commenter les faits dans l'immédiat.





L'homosexualité condamnée en Inde



L'Inde proscrit les rapports homosexuels, les décrivant comme "des rapports charnels contre nature", et prévoit des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale britannique qui est actuellement contestée au plus haut tribunal du pays.