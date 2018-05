Indonésie: 2 morts et 13 blessés dans des attaques contre des églises

(Belga) Au moins deux personnes ont été tuées et 13 blessées dans des attaques à la bombe, dont une attaque suicide, perpétrées contre des églises à Surabaya en Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, a indiqué dimanche la police.

"Il y a eu trois attaques contre trois églises" dans la deuxième ville d'Indonésie, a déclaré un porte-parole de la police, Frans Barung Mangera. Les trois attaques ont été perpétrées à dix minutes d'intervalle l'une après l'autre, la première explosion s'étant produite à 07H30 (00H30 GMT), a ajouté la police. Les autorités n'ont pour le moment communiqué des précisions que sur l'une des attaques, celle contre l'église catholique Santa Maria, et les attaques n'ont pas été revendiquées jusqu'ici. "Nous avons la confirmation qu'une personne est morte sur place, une à l'hôpital", a dit M. Mangera, ajoutant que deux policiers et des civils ont été blessés. "Au total, 13 personnes sont soignées à l'hôpital", a-t-il poursuivi. L'intolérance religieuse a augmenté ces dernières années en Indonésie, pays où près de 90% de la population est de confession musulmane, mais qui compte aussi des minorités comme les chrétiens, hindous et bouddhistes. En février, la police était parvenue à neutraliser un homme armé d'une épée qui avait attaqué en pleine messe une église à Sleman, sur l'île de Java, blessant quatre personnes dont un prêtre. En 2016, un adolescent était entré dans une église remplie de fidèles à Medan, sur l'île de Sumatra, s'était approché du prêtre et l'avait légèrement blessé au couteau à un bras. Il avait tenté de faire exploser un objet que les autorités ont comparé à un pétard, avant d'être maîtrisé par des fidèles. (Belga)