Indonésie: au moins 10 morts dans l'incendie d'un puits de pétrole illégal

Au moins dix personnes ont péri et des dizaines ont été blessées dans l'incendie mercredi d'un puits de pétrole illégal dans l'ouest de l'Indonésie, ont indiqué les autorités de ce pays d'Asie du Sud-Est.

Un déversement de pétrole a provoqué un énorme incendie en pleine nuit, vers 01H30 (18H30 GMT mardi), ravageant au moins trois maisons, alors que les pompiers continuaient de lutter contre les flammes dans la matinée. "Le feu est toujours actif et n'a pas encore pu être maîtrisé", a déclaré le chef du sous-district de Ranto Peureulak, Saiful, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens. Au moins 10 personnes ont péri dans l'incendie et le bilan pourrait s'alourdir, des dizaines de personnes ayant été blessées, a-t-il ajouté. Des pompiers continuaient de déverser de l'eau pour tenter de venir à bout de l'incendie survenu dans un quartier résidentiel, avec l'aide d'employés de la compagnie pétrolière nationale Pertamina, équipés de matériel spécial pour ce genre d'incident. L'est d'Aceh est doté de nombreux puits de pétrole exploités souvent en toute illégalité par des villageois.