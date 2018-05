Indonésie: éruption du volcan Merapi

(Belga) Le volcan Merapi, sur l'île indonésienne de Java, est entré en éruption vendredi, propulsant des cendres à plus de cinq kilomètres dans les airs. L'agence nationale des catastrophes naturelles a déconseillé à la population d'entrer dans la zone de deux kilomètres entourant ce volcan, l'un des plus actifs du pays.

Le niveau d'alerte pour Merapi reste normal, a ajouté l'agence, appelant la population à garder son calme. Le volcan n'a pas craché de lave. Des centaines de personnes ont néanmoins fui leur village vers des lieux plus sûrs après l'éruption, selon la protection civile locale. Le trafic aérien n'a pas été perturbé par la propagation de cendres. L'aéroport international de Yogyakarta fonctionne normalement. L'Indonésie se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, un alignement de volcans qui borde l'océan, ce qui la rend particulièrement sensible aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques.