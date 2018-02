Indonésie: le volcan Sinabung crache un énorme nuage de cendres

Une éruption volcanique lundi du mont Sinabung, sur l'île indonésienne de Sumatra, a projeté dans l'atmosphère une épaisse colonne de fumée atteignant près de 5.000 mètres de haut et recouvrant des villages de cendres, ont indiqué les autorités.

Le Sinabung, où une série d'éruptions se sont produites depuis 2010, a connu un regain d'activités ces derniers jours.

"C'était la plus grande éruption pour Sinabung cette année", a déclaré le chef du centre national de volcanologie, Kasbani, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens.

Il n'y avait aucune information sur des morts ou des blessés.

Aucun habitant ne se trouvait à l'intérieur du périmètre de sécurité établi précédemment dans un rayon de sept kilomètres autour du volcan. Mais des centaines de maisons à l'extérieur de cette zone ont été recouvertes de poussières volcaniques.

Des masques pour se protéger le visage ont été distribués à la population. Les autorités ont recommandé aux habitants de rester chez eux pour éviter des problèmes de respiration, a indiqué un responsable local de l'agence de gestion des catastrophes naturelles, Nata Nail Perangin-angin.

"Dans certains villages, la visibilité était d'à peine cinq mètres après l'éruption, c'était l'obscurité totale", a-t-il dit.

La pression à l'intérieur du cratère risque de provoquer des effondrements dans la structure du volcan, selon les autorités.

Le Sinabung, entré dans une longue éruption en 2013 après au moins 400 ans de sommeil, est l'un des 129 volcans actifs en Indonésie, archipel situé sur la "ceinture de feu du Pacifique", un alignement de volcans qui bordent l'océan Pacifique le long de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques.

En 2016, sept personnes avaient péri à la suite d'une éruption du Sinabung, et deux ans auparavant, une autre éruption avait fait 16 morts.

Le volcan le plus actif du pays, le Merapi, situé sur l'île de Java et culminant à près de 2.900 mètres d'altitude, a connu depuis 2010 une série d'éruptions ayant provoqué la mort de plus de 350 personnes.