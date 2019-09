Indonésie: les feux reprennent de la vigueur, craintes pour le climat

(Belga) Le nombre de feux de forêt en Indonésie a progressé jeudi, selon les données satellites, alors que le pays affronte une sécheresse intense cette année, ajoutant aux inquiétudes sur le rôle des incendies sur le réchauffement climatique.

De vastes zones de forêt défrichées brûlent sur l'île de Sumatra en Indonésie et celle de Bornéo, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei, mobilisant quelque 9.000 pompiers indonésiens et des hélicoptères. Le nombre de "points chauds" - les zones de forte chaleurs détectées par satellites qui indiquent les probables départs de feu - ont bondi en Indonésie, selon les données publiées jeudi par le centre météorologique de l'Asean. 1.619 points chauds ont été détectés dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo et à Sumatra, contre 861 un jour plus tôt, selon le centre qui surveille les incendies et les nuages de fumée. Les feux sont souvent déclenchés pour nettoyer des terrains déboisés ou avant une exploitation agricole. (Belga)