Indonésie: séisme de magnitude 6,1 dans l'est du pays

(Belga) Un séisme de magnitude 6,1 est survenu samedi au large de la côte est de l'île de Célèbes en Indonésie, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS).

Aucune alerte au tsunami n'a été lancée et aucun dommage signalé dans l'immédiat. Le puissant tremblement de terre a frappé à 258 kilomètres au nord-est de la ville de Manado, située dans le nord de l'île. Sa profondeur était de 68 kilomètres. L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision. L'archipel demeure marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra, qui avait provoqué un important tsunami et entraîné la mort de 220.000 personnes dans toute la région, dont environ 170.000 pour la seule Indonésie. Il s'agit d'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières jamais enregistrée. (Belga)