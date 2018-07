IndyCar: le Canadien Hinchcliffe remporte le GP Iowa 300

Le Canadien James Hinchcliffe, incapable de se qualifier pour les 500 miles d'Indianapolis, s'est racheté dimanche en remportant le Grand Prix d'Iowa 300 du Championnat IndyCar.

Le pilote canadien de 31 ans, parti en 11e position sur la grille, a ainsi enlevé la 6e victoire de sa carrière en IndyCar, et la première depuis le GP de Long Beach l'an passé.

Hinchcliffe, vainqueur à Iowa en 2013, a devancé l'Américain Spencer Pigot et le Japonais Takuma Sato.

"C'est un tel sentiment de joie, après ce qu'il s'est passé en mai (et son fiasco à Indianapolis), a déclaré le vainqueur. C'était bon de faire à nouveau la course en tête. Venir ici et parvenir à cela, c'est super !"

Au classement du Championnat IndyCar, le Néo-Zélandais Scott Dixon, 12e dimanche, est resté en tête avec 411 points, soit 33 de plus que l'Américain Josef Newgarden, 4e à Iowa après avoir pourtant dominé la grande partie de la course.

L'Australien Will Power, auteur de la pole position et vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, a pris la 6e place, victime de la malédiction qui veut que le pilote le plus rapide des qualifications ne gagne jamais la course.

Le Français Simon Pagenaud (Penske) a pris la 8e place à un tour du vainqueur, son compatriote Sébastien Bourdais terminant en 11e position, à trois tours de la tête. Au classement général, ils perdent chacun une place, Pagenaud passant du 8e au 9e rang et Bourdais du 9e au 10e.

La 12e des 17 manches du Championnat IndyCar se déroulera dimanche prochain à Toronto, au Canada.