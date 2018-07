Ingérenc - Pompeo affirme avoir "personnellement" mis en garde la Russie

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a déclaré mercredi devant le Congrès avoir "personnellement" mis en garde les Russes contre toute "ingérence" dans les élections aux Etats-Unis.

"J'ai personnellement dit clairement aux Russes qu'il y aurait de graves conséquences pour l'ingérence dans nos processus démocratiques", a-t-il affirmé pour tenter d'éteindre la polémique née du sommet du 16 juillet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, au cours duquel le président américain est accusé d'avoir été trop conciliant à l'égard de son homologue russe. "Nous avons fait clairement comprendre que la balle est dans le camp russe", a-t-il dit, estimant que le président Trump est "bien conscient des défis posés par la Russie aux Etats-Unis et à nos alliés et partenaires". (Belga)