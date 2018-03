Ingérence russe aux USA - Injonction du procureur spécial sur la Russie à la Trump Organization

(Belga) Le procureur spécial enquêtant sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine de 2016, Robert Mueller, a remis une injonction à l'entreprise de Donald Trump afin qu'elle lui remette tout document relatif à la Russie, a révélé le New York Times jeudi.

Le quotidien, citant deux sources anonymes, affirme que l'organisation Trump, qui chapeaute toutes les entreprises immobilières du milliardaire, a été sommée de livrer aux enquêteurs tout document relatif à la Russie ou aux autres sujets sur lesquels l'équipe Mueller enquête. L'injonction est une obligation légale. Robert Mueller, qui ne s'exprime pas publiquement, semble ainsi s'intéresser aux liens financiers potentiels entre le président républicain et la Russie, bien que Donald Trump ait affirmé n'en avoir aucun. On sait toutefois depuis l'été 2017 que l'homme d'affaires avait signé une lettre d'intention en 2015 pour un projet immobilier en Russie, qui n'a pas abouti. Dans une interview au New York Times, en juillet 2017, le locataire de la Maison Blanche avait estimé que l'élargissement de l'enquête de Robert Mueller à ses "finances familiales, sans rapport avec la Russie" constituerait selon lui une ligne rouge. "Je ne gagne pas d'argent avec la Russie", avait-il alors déclaré. Robert Mueller a inculpé à ce jour 13 Russes et six autres personnes, dont quatre anciens collaborateurs de Donald Trump, dans le cadre de ses investigations. (Belga)