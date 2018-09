Ingérence russe aux USA - L'ancien avocat de Trump coopère avec le procureur spécial

(Belga) L'ancien avocat de Donald Trump, un temps très proche du président américain avant de tomber en disgrâce à ses yeux, a été interrogé à plusieurs reprises par l'équipe du procureur spécial chargé de l'enquête russe, Robert Mueller, a révélé jeudi la chaîne ABC News.

Michael Cohen a commencé à coopérer avec le procureur spécial, qui enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie pendant la campagne présidentielle de 2016, après avoir plaidé coupable de fraudes fiscale et bancaire au mois d'août, a indiqué ABC. Ces faits ont été débusqués par l'enquête Mueller, mais n'ont pas de lien avec la Russie. Contacté par l'AFP, l'avocat de Michael Cohen n'a pas souhaité faire de commentaires. Après le plaider-coupable de son client, il avait cependant déclaré que ce dernier souhaitait dorénavant "faire passer sa famille et son pays en priorité et dire la vérité sur Donald Trump". Michael Cohen avait reconnu, sous serment, avoir acheté le silence de deux femmes, l'actrice porno Stormy Daniels et l'ex-playmate Karen McDougal, "à la demande du candidat" Trump, afin d'éviter de lui "porter préjudice" avant l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump l'avait alors accusé de mentir, la Maison Blanche signifiant pour sa part que le président n'était "pas du tout inquiet" des révélations de celui qui fut son homme de l'ombre pendant plus de 10 ans. Une coopération avec les autorités pourrait aider Michael Cohen à négocier une peine plus légère dans son procès. Plusieurs proches du président républicain ont été rattrapés par cette enquête, notamment son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, qui a été reconnu coupable de fraudes bancaire et fiscale et a aussi accepté de coopérer à l'enquête russe. (Belga)